Россиянин украл четыре ружья и устроил стрельбу во дворе дома

В Приморском крае мужчина украл четыре ружья и устроил стрельбу во дворе дома

Артемовский городской суд заключил под стражу 27-летнего местного жителя, который украл четыре ружья и устроил стрельбу из них во дворе дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 226 («Хищение боеприпасов») и по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Мужчина будет находиться под стражей два месяца.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в городе Артеме. Там фигурант незаконно проник в квартиру и украл из сейфа четыре ружья и патроны. Затем он решил проверить работоспособность оружия. Для этого он вышел во двор и несколько раз выстрелил.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге местная жительница сняла, как из окна последнего этажа соседней девятиэтажки появляется рука с пистолетом и стреляет в воздух. Инцидент произошел на бульваре Новаторов, 29.