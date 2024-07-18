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05:11, 18 июля 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за госизмену

ФСБ задержала жителя Великого Новгорода за госизмену

Фото: РИА Новости

В УФСБ по Новгородской области заявили, что задержали жителя Великого Новгорода, обвиняемого в совершении государственной измены. Об этом передает РИА Новости.

Следствие установило, что мужчина, работая на предприятии военно-промышленного комплекса, установил контакт с представителем ГУР МО Украины и передал ему данные о расположенных на территории Новгородского района войсковых частях. Россиянин также сообщил курировавшему его сотруднику украинской военной разведки информацию о своем работодателе, а также о назначении и объемах выпускаемой продукции.

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«Обвиняемый планировал передать украинской стороне закрытые сведения о производимой на предприятии, где он работал, продукции военного назначения», — уточнил официальный представитель УФСБ России по Новгородской области Василий Дроганов.

Подозреваемый сообщил, что совершил эти действия добровольно, и заявил, что раскаивается в содеянном.

Ранее россиянина арестовали за передачу Киеву данных об уязвимых местах. На жителя Приморского края возбудили уголовное дело по статье «Госизмена», ему грозит 20 лет тюрьмы.

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      Марина Совина
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