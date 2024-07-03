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04:29, 3 июля 2024Россия

Россиянина арестовали за передачу Киеву данных об уязвимых местах

ФСБ: житель Приморья арестован за передачу ГУР Украины данных об уязвимых местах

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Житель Приморского края арестован по обвинению в передаче Главному управлению разведки (ГУР) Украины данных об уязвимых местах на железной дороге, сообщило региональное погрануправление ФСБ. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили сотрудники ФСБ, пресечена противоправная деятельность жителя региона, причастного к государственной измене. Гражданин РФ передавал украинской стороне сведения об уязвимых местах и способах выведения из строя объектов железнодорожного транспорта.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена», ему грозит 20 лет тюрьмы. Обвиняемый находится под стражей.

Ранее в Хабаровском крае суд приговорил к 9,5 года лишения свободы местного жителя за госизмену. В 2023 году осужденный связался с представителем украинской разведки, чтобы передавать ему данные о военных объектах. Украина могла использовать эту информацию для совершения диверсий, терактов или ударов по районам погрузки, содержания и путям следования военной техники.

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      Марина Совина
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