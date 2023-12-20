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09:41, 20 декабря 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 9,5 года за госизмену

ФСБ: жителя Хабаровского края осудили на 9,5 года за госизмену
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Хабаровском крае суд приговорил к 9,5 года лишения свободы местного жителя за госизмену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по краю.

Россиянин признан виновным по статье 275 («Государственная измена в форме шпионажа») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в 2023 году осужденный связался с представителем украинской разведки, чтобы передавать ему данные о военных объектах Министерства обороны России в Хабаровском крае. Украина могла использовать эту информацию для совершения диверсий, терактов или ударов по районам погрузки, содержания и путям следования военной техники.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области по обвинению в госизмене в пользу Украины. Мужчина переводил деньги Вооруженным Силам Украины (ВСУ).

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      Екатерина Кашурникова
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