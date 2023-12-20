Россиянина осудили на 9,5 года за госизмену

ФСБ: жителя Хабаровского края осудили на 9,5 года за госизмену

В Хабаровском крае суд приговорил к 9,5 года лишения свободы местного жителя за госизмену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по краю.

Россиянин признан виновным по статье 275 («Государственная измена в форме шпионажа») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в 2023 году осужденный связался с представителем украинской разведки, чтобы передавать ему данные о военных объектах Министерства обороны России в Хабаровском крае. Украина могла использовать эту информацию для совершения диверсий, терактов или ударов по районам погрузки, содержания и путям следования военной техники.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области по обвинению в госизмене в пользу Украины. Мужчина переводил деньги Вооруженным Силам Украины (ВСУ).