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11:56, 18 июля 2024Россия

Россиянину «свернули» шею на встрече с губернатором с одной целью

Фотограф изменила положение головы мужчины на снимке с главой Липецкой области

Фото: PxHere

Глава Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал в Telegram серию фотографий, сделанных на встрече с представителями бизнеса. В сети обратили внимание на странную деталь на одном из снимков.

Один из слушателей запечатлен с неестественным положением головы. Сидя боком к сцене, лицо мужчины обращено на стоящего на сцене Артамонова.

Власти региона признались РИА Новости, что редактирование фотографии действительно имело место. Там пояснили, что фотограф доработала снимок для придания ему большего эффекта — «чтобы сделать неплохой кадр еще лучше».

В управлении информационной политики региона подчеркнули, что не будут наказывать фотографа. Сам же снимок чиновники хотят поместить на некую доску воспоминаний управления.

Ранее в Башкирии отфотошопили изображение бойца специальной военной операции, пришедшего на вручение медали. Тогда чиновники объяснили использование графического редактора тем, что мужчина сам попросил сделать коллаж. «Его сфотографировали сотрудники военкомата, и он смутился, что был не в форме, попросил, "если можно, сделайте фото в военной форме"», — рассказали в администрации республики.

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      Алан Босиков
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