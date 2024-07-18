Россиянину «свернули» шею на встрече с губернатором с одной целью

Фотограф изменила положение головы мужчины на снимке с главой Липецкой области

Глава Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал в Telegram серию фотографий, сделанных на встрече с представителями бизнеса. В сети обратили внимание на странную деталь на одном из снимков.

Один из слушателей запечатлен с неестественным положением головы. Сидя боком к сцене, лицо мужчины обращено на стоящего на сцене Артамонова.

Власти региона признались РИА Новости, что редактирование фотографии действительно имело место. Там пояснили, что фотограф доработала снимок для придания ему большего эффекта — «чтобы сделать неплохой кадр еще лучше».

В управлении информационной политики региона подчеркнули, что не будут наказывать фотографа. Сам же снимок чиновники хотят поместить на некую доску воспоминаний управления.

Ранее в Башкирии отфотошопили изображение бойца специальной военной операции, пришедшего на вручение медали. Тогда чиновники объяснили использование графического редактора тем, что мужчина сам попросил сделать коллаж. «Его сфотографировали сотрудники военкомата, и он смутился, что был не в форме, попросил, "если можно, сделайте фото в военной форме"», — рассказали в администрации республики.