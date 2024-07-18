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09:17, 18 июля 2024Россия

Россиянка ушла на СВО из чувства мести и рассказала об осуществлении своего желания

Жительница Башкирии ушла на СВО, чтобы отомстить за брата-прапорщика
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жительница Башкирии заявила, что ушла на специальную военную операцию (СВО). В зоне боевых действий ее желание осуществилось, рассказала россиянка, чьи слова приводит пресс-служба администрации Миякинского района республики во «ВКонтакте».

Отправиться в зону боевых действий женщину побудило случившееся с ее братом — старшим прапорщиком Вооруженных сил России. После того как родственник не вернулся с СВО, она решила сама поступить на службу в танковый батальон.

«Я долго не находила себе места, пока не поняла, что успокоюсь только когда сумею отомстить врагу», — рассказала женщина, взявшая позывной «Янтарь». Уже в зоне боевых действий ее жажда мести стала угасать по мере продвижения ее батальона вглубь позиций противника.

Кроме желания отомстить, на СВО уроженка Башкирии пошла ради дочери. «Хочется, чтобы мои дочери жили под мирным небом», — пояснила она.

Ранее в Якутии шестеро родных братьев ушли на СВО. Первым в сентябре 2022 года мобилизовали самого младшего из них, мужчину 1987 года рождения. В октябре 2023 года на СВО ушел его брат, родившийся в 1986 году. К концу 2023 года в зону боевых действий отправились еще четыре брата.

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      Алан Босиков
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