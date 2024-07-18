Российские компании спрогнозировали завершение дефицита отечественного ПО

55 % компаний спрогнозировали завершение дефицита российского ПО через 3 года

Более половины (55 процентов) российских IT-компаний спрогнозировали, что дефицит отечественного ПО исчезнет через три года или чуть больше. Об этом со ссылкой на исследование Ассоциации менеджеров пишет ТАСС.

Еще 10 процентов руководителей бизнеса считают, что импортозаместить зарубежный софт получится уже через два года. Такое же число компаний при этом считают, что дефицит не завершится.

Уже используют российские программные продукты в своей работе 90 процентов компаний. Среди таких IT-решений преобладают системы автоматизации бизнес-процессов, цифровые экосистемы, технологии искусственного интеллекта, цифровые двойники продуктов и инфраструктуры. Больше половины респондентов заявили об отсутствии сложностей с переходом на российские программы, а 40 процентов назвали этот процесс затруднительным.

Среди главных проблем перехода на отечественные разработки опрошенные чаще всего назвали отсутствие полноценных аналогов иностранных IT-решений, высокую цену российских продуктов и отсутствие их совместимости с оборудованием, установленным в компании. Больше всего дефицит отечественных аналогов ПО отмечают предприятия в промышленной сфере, информационных технологиях и производстве потребительских товаров.

Опрос Ассоциации менеджеров проходил с 27 мая по 14 июня. В исследовании приняли участие топ-менеджеры из 150 российских компаний.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев предложил обязать российские компании, которые используют иностранное ПО, платить дополнительные сборы в случае отказа от перехода на отечественные решения. По его словам, такая мера должна уравнять на российском рынке местные и зарубежные IT-компании, чтобы первые смогли выдерживать конкуренцию.