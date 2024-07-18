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13:14, 18 июля 2024Путешествия

Российские туристы остались без воды и света на черноморских курортах

АТОР: на курортах Краснодарского края начались проблемы с водой и светом

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Российские отдыхающие остались без электричества и воды на черноморских курортах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на генерального директора Atelica Hotel Group Алексея Высоканова.

По его словам, к ежегодным проблемам со светом, вызванным наплывом туристов и ветхостью сетей, добавились перебои с поступлением воды. Высоканов заметил, что поставщики сокращают подачу воды, из-за чего многие отельеры начинают закупать ее в цистернах.

Сейчас такая ситуация наблюдается во многих отелях в Туапсинском районе. По данным экспертов, нехватка воды в Краснодарском крае временная и вызвана экстремальной жарой.

Ранее Краснодарский край назвали самым опасным регионом для отдыха в России, там фиксируется 88 процентов происшествий. Безопаснее всего оказались поездки на Северный Кавказ.

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      Марк Успенский
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