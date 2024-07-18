Российский мэр засудил жену участника СВО из-за душевных волнений и неудобства

Мэр Богдановича Нейфельд отсудил у жены участника СВО 25 тысяч рублей

Мэр города Богданович Олег Нейфельд отсудил у жены участника специальной военной операции (СВО) Ирины Костылевой 25 тысяч рублей. Об этом сообщает портал E1.RU.

По информации издания, чиновник счел, что россиянка оскорбила его честь и достоинство своей публикацией в соцсети, в которой делилась страхами из-за возможного криминального передела на городском рынке ритуальных услуг. Издание добавляет, что в иске к Костылевой Нейфельд указал, что после публикации у него «ухудшилось здоровье, начались душевные волнения и переживания», а кроме того, он стал испытывать «неудобство» перед подчиненными и семьей. Изначально мэр хотел получить 50 тысяч рублей, однако суд постановил урезать требования мэра вдвое.

Как уточняла адвокат Евгения Кротова, перед тем как засудить женщину, чиновник написал заявление в полицию, чтобы в отношении жительницы города возбудили дело о клевете. «Была проведена экспертиза, где эксперт установил, что высказывание Ирины — это ее оценочное мнение. Но такое неугодное мнение оскорбило чиновника, и он обратился в суд», — писала в блоге адвокат.

В беседе с изданием URA.RU Нейфельд подтвердил, что конфликт между ним и жительницей города решался в суде. «Закон для всех един. Прежде чем выкладывать недостоверную информацию в открытый доступ, нужно думать о последствиях», — заявил мэр.

Ранее, 15 июля, стало известно, что мэр башкирского города Салават Игорь Миронов засудил пенсионерку за фразу «вор должен сидеть в тюрьме». После рассмотрения дела в двух судебных инстанциях жительницу города обязали выплатить мэру более 70 тысяч рублей.