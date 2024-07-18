Семью мигранта выдворили из России из-за плевка в лицо школьнику

СК: семью мигранта выдворили из России после плевка в лицо школьнику в Барнауле

Семью юного мигранта высылают из России после плевка в лицо подростку в Барнауле. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Как разъяснили в ведомстве, до этого в соцсетях распространилось видео, на котором школьник плюет в лицо сверстника. Роликом заинтересовались полицейские и начали проверку.

Позже оперативники объявили о решении аннулировать вид на жительство семье юноши. 14-летний обидчик вместе с родителями был доставлен в полицию. Он озвучил свою версию о конфликте с незнакомым парнем.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Волгограда принял решение выдворить из России гражданина Таджикистана Самима Хамдамкуйла, который пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения.