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12:38, 18 июля 2024Россия

Семью мигранта выдворили из России из-за плевка в лицо школьнику

СК: семью мигранта выдворили из России после плевка в лицо школьнику в Барнауле

Фото: 1000 Words / Shutterstock / Fotodom

Семью юного мигранта высылают из России после плевка в лицо подростку в Барнауле. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Как разъяснили в ведомстве, до этого в соцсетях распространилось видео, на котором школьник плюет в лицо сверстника. Роликом заинтересовались полицейские и начали проверку.

Позже оперативники объявили о решении аннулировать вид на жительство семье юноши. 14-летний обидчик вместе с родителями был доставлен в полицию. Он озвучил свою версию о конфликте с незнакомым парнем.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Волгограда принял решение выдворить из России гражданина Таджикистана Самима Хамдамкуйла, который пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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