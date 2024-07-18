Стала известна судьба лимузина Аллы Пугачевой

KP.RU: в лимузине Hummer Аллы Пугачевой поселились бомжи

Журналисты KP.RU раскрыли судьбу эксклюзивного лимузина певицы Аллы Пугачевой — в нем поселили бомжи. Об этом им стало известно от приятеля Филиппа Киркорова Константина.

Речь идет о 10-метровом лимузине Hummer белого цвета с розовым салоном, который артистке на день рождения подарил Киркоров. После развода исполнительница оставила автомобиль экс-супругу, однако Киркоров отказался ездить на нем и выставил на аукцион.

В конечном итоге машину так и не удалось продать, поэтому она стояла во дворе на Земляном Валу в Москве, где проживает отец исполнителя Бедрос Киркоров. По словам инсайдера, богатый друг последнего предложил ему поставить Hummer к себе в гараж. «Бедрос согласился. Больше отец Киркорова Hummer не видел», — рассказал он.

Впоследствии выяснилось, что водитель бизнесмена ушел в запой и угнал лимузин Пугачевой. «Нашли Hummer лишь через несколько месяцев в Краснодарском крае, в поле. В машине поселились бомжи. Бедрос очень переживал, снял в банке свои сбережения. Хотел отремонтировать его, а то Филипп расстроится. Мы еле отговорили Бедроса от этой затеи. В машине уже весь кузов проржавел, ремонтировать там нечего, да и модель давно вышла из моды», — подытожил собеседник издания.

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