Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:28, 18 июля 2024Ценности

Стала известна судьба лимузина Аллы Пугачевой

KP.RU: в лимузине Hummer Аллы Пугачевой поселились бомжи

Фото: Gennadii Usoev / Globallookpress.com

Журналисты KP.RU раскрыли судьбу эксклюзивного лимузина певицы Аллы Пугачевой — в нем поселили бомжи. Об этом им стало известно от приятеля Филиппа Киркорова Константина.

Речь идет о 10-метровом лимузине Hummer белого цвета с розовым салоном, который артистке на день рождения подарил Киркоров. После развода исполнительница оставила автомобиль экс-супругу, однако Киркоров отказался ездить на нем и выставил на аукцион.

Материалы по теме:
«Это отличный способ накопить на квартиру» Россиянка устроилась на королевскую яхту. Как она получила работу мечты?
«Это отличный способ накопить на квартиру»Россиянка устроилась на королевскую яхту. Как она получила работу мечты?
3 февраля 2022
«Лишив меня всего, он сам все потерял» Как самые известные звездные пары делят свои богатства при разводе?
«Лишив меня всего, он сам все потерял»Как самые известные звездные пары делят свои богатства при разводе?
4 февраля 2022

В конечном итоге машину так и не удалось продать, поэтому она стояла во дворе на Земляном Валу в Москве, где проживает отец исполнителя Бедрос Киркоров. По словам инсайдера, богатый друг последнего предложил ему поставить Hummer к себе в гараж. «Бедрос согласился. Больше отец Киркорова Hummer не видел», — рассказал он.

Впоследствии выяснилось, что водитель бизнесмена ушел в запой и угнал лимузин Пугачевой. «Нашли Hummer лишь через несколько месяцев в Краснодарском крае, в поле. В машине поселились бомжи. Бедрос очень переживал, снял в банке свои сбережения. Хотел отремонтировать его, а то Филипп расстроится. Мы еле отговорили Бедроса от этой затеи. В машине уже весь кузов проржавел, ремонтировать там нечего, да и модель давно вышла из моды», — подытожил собеседник издания.

Ранее экс-домработница певицы Аллы Пугачевой раскрыла подробности о характере певицы.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Что это такое?» Маск потребовал от Шольца объяснений за слова немецкого комика, одобрившего покушение на Трампа

      В российском городе женщина подожгла пункт набора контрактников

      Военный рассказал об особенностях украинских надводных беспилотников

      Китаю спрогнозировали потерю статуса главного покупателя российского газа

      Изменились условия записи детей в школы в Подмосковье

      Вучич заявил об ущербе Европе из-за попыток нанести поражение России

      В Минобороны высказались о потерях России в СВО

      Орбан оценил результат своей мирной инициативы по Украине

      Стало известно о назревающем бунте в одной из бригад ВСУ

      ФСБ задержала имама за перевод денег террористам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше