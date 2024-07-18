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09:56, 18 июля 2024Культура

Экс-домработница Пугачевой рассказала о ее состоянии

Экс-домработница Пугачевой заявила, что певица находится в стрессе

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Экс-домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дорондова рассказала о состоянии исполнительницы. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

Дорондова заявила, что новости о звезде в российских СМИ «больно ранят ей сердце». «Читаю: "Ссутулившись, идет с Гариком в Юрмале". Во-первых, не ссутулившись! Это раз. Во-вторых, при такой погоде так ссутулиться можно — вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце…» — возмутилась она.

Женщина также отметила, что общественность по-прежнему любит Пугачеву. По ее мнению, нынешнее положение артистки вгоняет ее в стресс. «Без ножа режут, но все хотят, чтобы она была как солдатик. Я не знаю, как у нее еще нервы выдерживают!» — заключила Дорондова.

Ранее Дорондова раскрыла подробности о характере Пугачевой.

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      Мария Рюрикова
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