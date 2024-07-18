Стало известно о возможном депрессивном расстройстве стрелявшего в Трампа Крукса

NYT: стрелявший в Трампа Крукс мог страдать депрессией

Стрелявший в бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс мог страдать депрессией. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Чиновники выделили некоторые поисковые запросы на одном из его мобильных телефонов, заявив, что он искал "серьезное депрессивное расстройство"», — говорится в материале.

Представители ФБР сообщили членам Конгресса США, что Крукс использовал свой мобильный телефон и другие устройства для поиска изображений Трампа, президента США Джо Байдена, а также ряда общественных деятелей. Он также искал даты выступлений Трампа и проведения Национального съезда Демократической партии.

Отмечается, что Секретная служба США представила наиболее полный на данный момент портрет Крукса, однако никаких явных мотивов для нападения не появилось. По словам бывшего одноклассника стрелка Винсента Таормина, Крукс демонстрировал презрение к политикам обеих партий. Он также опроверг информацию, что Крукс подвергался издевательствам в школе.