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09:14, 18 июля 2024Мир

Стрелявший в Трампа оставил перед покушением сообщение на игровой платформе Steam

Fox News: стрелявший в Трампа оставил сообщение на игровой платформе Steam
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс оставил сообщение на игровой платформе Steam перед тем, как совершить покушение. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на американских сенаторов.

«13 июля состоится мой дебют, следите за тем, как это будет происходить», — написал Крукс.

По данным канала, следователи также обнаружили в ноутбуке стрелка запросы в поисковике, связанные с Трампом, президентом США Джо Байденом и митингом, в ходе которого позже произошло покушение. Кроме того, подозреваемый искал информацию о съездах Демократической партии США.

Источники из Сената США также сообщили, что у Крукса обнаружили два мобильных телефона. Один из них был оставлен на месте преступления, в то время как второе устройство было найдено в доме подозреваемого. В настоящее время Федеральное бюро расследований (ФБР) сосредоточено на поиске и опрашивании 27 человек, чьи номера были записаны во втором телефоне стрелка.

Ранее сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо сообщил, что секретная служба США заметила подозрительное поведение Крукса еще за час до происшествия.

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      Елизавета Мытарева
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