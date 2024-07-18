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05:13, 18 июля 2024Мир

Секретная служба зафиксировала странное поведение стрелявшего в Трампа

NBC News: Секретная служба США знала о странном поведении стрелявшего в Трампа

Фото: Reuters

Секретная служба США заметила подозрительное поведение стрелявшего в бывшего президента США Дональда Трампа Мэтью Крукса еще за час до происшествия, заявил сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо, передает NBC News.

«Его определили как подозрительного за час до стрельбы. У него был дальномер и рюкзак», — уточнил он. Потом спецслужба потеряла мужчину их виду. Никто не взял на себя ответственность, добавил сенатор.

По мнению Баррассо, глава Секретной службы Кимберли Читл должна покинуть свой пост.

13 июля на политика было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь, схватился за ухо и лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места события.

Ранее сообщалось, что разведка США в последние недели получила от агентурного источника данные о том, что Иран якобы планировал устранить экс-президента страны Дональда Трампа.

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      Марина Совина
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