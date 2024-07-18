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17:35, 18 июля 2024Экономика

Темпы роста экономики Европы оценили

Глава ЕЦБ Лагард заявила о замедлении темпов роста ВВП еврозоны в апреле-июне

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что экономика еврозоны в апреле-июне 2024 года продолжила подъем, однако темпы роста ВВП региона с большой долей вероятности за этот период замедлились. Ее слова приводит «Интерфакс».

Она уточнила, что речь идет о замедлении темпов роста экономики еврозоны в сравнении с динамикой первого квартала. Руководитель европейского регулятора заявила, что в среднесрочной перспективе на ситуацию будут оказывать давление геополитические риски.

В целом, как пояснила Лагард, баланс рисков для прогноза роста экономики региона смещен в негативную сторону. Среди положительных факторов глава ЕЦБ отметила развитие внутреннего спроса и восстановление экспортного потенциала на фоне улучшения перспектив роста мирового ВВП.

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По итогам июльского заседания руководство европейского регулятора сохранило все три ключевые процентные ставки. Базовую по кредитам оставили на уровне 4,25 процента, ставка по депозитам осталась на отметке в 3,75 процента, по маржинальным займам — на уровне 4,5 процента. Как подчеркнула Лагард, это решение было принято единогласно.

Ранее в ЕЦБ назвали высокий уровень госдолга стран еврозоны главным риском для экономик государств-участников валютного блока. Этот фактор, как уточнили в европейском регуляторе, делает их ВВП уязвимым перед лицом внешних геополитических рисков. Еще одной угрозой в ЕЦБ сочли возможное повышение процентных ставок региональными центробанками.

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