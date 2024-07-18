Темпы роста экономики Европы оценили

Глава ЕЦБ Лагард заявила о замедлении темпов роста ВВП еврозоны в апреле-июне

Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что экономика еврозоны в апреле-июне 2024 года продолжила подъем, однако темпы роста ВВП региона с большой долей вероятности за этот период замедлились. Ее слова приводит «Интерфакс».

Она уточнила, что речь идет о замедлении темпов роста экономики еврозоны в сравнении с динамикой первого квартала. Руководитель европейского регулятора заявила, что в среднесрочной перспективе на ситуацию будут оказывать давление геополитические риски.

В целом, как пояснила Лагард, баланс рисков для прогноза роста экономики региона смещен в негативную сторону. Среди положительных факторов глава ЕЦБ отметила развитие внутреннего спроса и восстановление экспортного потенциала на фоне улучшения перспектив роста мирового ВВП.

По итогам июльского заседания руководство европейского регулятора сохранило все три ключевые процентные ставки. Базовую по кредитам оставили на уровне 4,25 процента, ставка по депозитам осталась на отметке в 3,75 процента, по маржинальным займам — на уровне 4,5 процента. Как подчеркнула Лагард, это решение было принято единогласно.

Ранее в ЕЦБ назвали высокий уровень госдолга стран еврозоны главным риском для экономик государств-участников валютного блока. Этот фактор, как уточнили в европейском регуляторе, делает их ВВП уязвимым перед лицом внешних геополитических рисков. Еще одной угрозой в ЕЦБ сочли возможное повышение процентных ставок региональными центробанками.