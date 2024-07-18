Стрелявшего в Трампа показали на видео за час до покушения

WTAE показал кадры со стрелявшим в Трампа за час до покушения

Стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс попал на видео участника митинга за час до покушения, ролик показал телеканал WTAE.

На кадрах запечатлен мужчина, который ходит по территории за ограждением охраняемого периметра недалеко от зрителей.

Ранее Трамп высказался о покушении на него. Он поблагодарил Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию.

Во время выступления на предвыборном мероприятии 13 июля началась стрельба, Трамп упал под трибуну, его накрыли агенты Секретной службы. Он был ранен в ухо.

