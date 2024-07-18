В США назвали вероятную причину покушения на Трампа

Журналист Джонс: покушения на Трампа и Кеннеди произошли из-за их заявлений

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа могло произойти из-за его слов о сокращении финансирования киевского режима, заявил американский журналист Алекс Джонс в эфире RT.

Он напомнил, что покушение на 35-го американского президента Джона Кеннеди произошло, когда он поручил вывести войска из Вьетнама.

«С Трампом то же самое... Он говорил, что в первый же день урежет американское финансирование, а это 80 процентов украинской войны», — сравнил он и назвал вероятную причину покушения. Джонс предположил, что за попыткой «убрать» Трампа, вероятно, стоит «глубинное государство». Он уверен: если бы экс-президента убили, в США вспыхнула бы гражданская война.

13 июля на Трампа совершили покушение. Звуки стрельбы раздались во время выступления кандидата в президенты Соединенных Штатов в Пенсильвании.