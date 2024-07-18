Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:57, 18 июля 2024Интернет и СМИ

Участница «Пацанок» раскрыла подробности пьяной драки около московского бара

Участница шоу «Пацанки» Купер заявила, во время драки она была сильно пьяна

Кадр: «Сеанс» / YouTube

Участница реалити-шоу «Пацанки» Костья Купер раскрыла подробности драки около московского бара. В подкасте для YouTube-канала «Сеанс» она заявила, что во время потасовки была сильно пьяна.

По словам Купер, она и другая участница реалити Бэлла Кузнецова отдыхали в баре в Москве. «Мы были очень пьяные, мы никого не трогали. Мы сидели просто курили, общались. Пьяные сидели, никому слова не говорили. Нас начали снимать. Смеяться, снимать, нести какую-то *** [ерунду]», — вспомнила Купер.

Позднее к ним подошел мужчина, с которым у участниц шоу завязалась драка. После этого охранник бара вызвал полицию, и участниц шоу «Пацанки» забрали в отделение. Купер уточнила, что там Кузнецова также подралась с девушкой, после чего участницу шоу забрали в больницу. В тот же день Кузнецову отпустили из медучреждения.

В конце июня стало известно, что участниц «Пацанок» избили в Москве. Уточнялось, что они начали конфликт с мужчиной в баре на Покровском бульваре, после чего началась драка. Сообщалось, что Кузнецову с гематомой на голове отправили в медучреждение.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В бригаде ВСУ назрел бунт из-за вранья командиров. Они скрывали от руководства реальное положение дел на фронте

      Российские компании стали заранее готовиться к уходу ценных сотрудников

      Россиян призвали привыкать к глобальному потеплению

      Директора российского драмтеатра арестовали по обвинению в аферах на 14 миллионов рублей

      В Москве допустили мобилизацию несовершеннолетних на Украине

      Российский водолаз снял на видео медузу-гиганта с «золотой гривой»

      Названы плюсы посещения бани летом

      Зеленский призвал Европу взять пример с Черчилля

      В России импортозаместили смываемую втулку для туалетной бумаги

      Украина разрешила себе приостановить выплаты по госдолгу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше