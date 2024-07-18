Участница «Пацанок» раскрыла подробности пьяной драки около московского бара

Участница шоу «Пацанки» Купер заявила, во время драки она была сильно пьяна

Участница реалити-шоу «Пацанки» Костья Купер раскрыла подробности драки около московского бара. В подкасте для YouTube-канала «Сеанс» она заявила, что во время потасовки была сильно пьяна.

По словам Купер, она и другая участница реалити Бэлла Кузнецова отдыхали в баре в Москве. «Мы были очень пьяные, мы никого не трогали. Мы сидели просто курили, общались. Пьяные сидели, никому слова не говорили. Нас начали снимать. Смеяться, снимать, нести какую-то *** [ерунду]», — вспомнила Купер.

Позднее к ним подошел мужчина, с которым у участниц шоу завязалась драка. После этого охранник бара вызвал полицию, и участниц шоу «Пацанки» забрали в отделение. Купер уточнила, что там Кузнецова также подралась с девушкой, после чего участницу шоу забрали в больницу. В тот же день Кузнецову отпустили из медучреждения.

В конце июня стало известно, что участниц «Пацанок» избили в Москве. Уточнялось, что они начали конфликт с мужчиной в баре на Покровском бульваре, после чего началась драка. Сообщалось, что Кузнецову с гематомой на голове отправили в медучреждение.