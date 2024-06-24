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12:42, 24 июня 2024Интернет и СМИ

Участниц шоу «Пацанки» избили в Москве

Участниц шоу «Пацанки» Кузнецову и Купер избил посетитель бара Mono Bar в Москве

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Участниц пятого сезона реалити-шоу «Пацанки» Бэллу Кузнецову и Костью Купер избили в Москве. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Инцидент произошел в баре на Покровском бульваре. Участницы реалити-шоу вместе с тремя подругами вступили в конфликт с одним из посетителей, который и начал драку.

После конфликте у Кузнецовой образовалась гематома на голове. Участницу реалити-шоу в состоянии средней тяжести отправили в медучреждение, где ей провели обследование. Медики не выявили у нее черепно-мозговую травму и выписали ее из больницы.

По факту случившегося полиция проводит проверку.

Ранее стало известно, что участницу «Пацанок» Амину Усманилаеву сбила машина. В результате аварии она получила переломы челюсти и руки, а также сотрясение мозга.

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      Мария Большакова
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