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17:58, 18 июля 2024Бывший СССР

Украина подписала соглашения о безопасности со Словенией и Чехией

Украина подписала соглашения о безопасности с Чехией и Словенией

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашения о безопасности с премьер-министром Словении Робертом Голобом и премьером Чехии Петром Фиалой. Об этом сообщил офис украинского лидера.

Как уточняется, Словения предоставила Украине 13 пакетов военной помощи. Отмечается, что страна обязалась удовлетворять насущные потребности Киева для укрепления возможностей безопасности.

Кроме того, чешская сторона направила Украине военную помощь на сумму около 400 миллионов евро. Чехия обязалась поддерживать республику в течение десяти лет. Помимо этого, Прага будет изучать варианты поставки дополнительной военной техники с учетом потребностей Киева.

Ранее чешская компания SELLIER & BELLOT подписала с Украиной соглашение о строительстве патронного завода на территории республики. Предприятие будет производить штурмовые винтовки и боеприпасы.

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      Кристина Есикова
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