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16:43, 18 июля 2024Бывший СССР

Украина захотела привлечь силы НАТО в Черное море. Что это значит и чем ответит Россия?

Песков: планы Киева по привлечению НАТО в Черное море являются угрозой для РФ

Фото: Thomas Peter / Reuters

Закрепленные в стратегии морской безопасности Украины планы по привлечению сил Организации Североатлантического договора (НАТО) в Черное море являются угрозой для России, и Москва примет ответные меры для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу «Вы слушали "Маяк"».

Украина назвала Россию главной угрозой собственной морской безопасности

17 июля президент Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины. Документ предполагает разработку комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности страны.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В первом же пункте документа Киев заявил о необходимости восстановления контроля над морским побережьем и морскими пространствами в пределах границ 1991 года. Также украинское руководство обвинило Россию в действиях против страны в Черном и Азовском морях.

Восстановление и обеспечение безопасности морских путей жизненно важно для существования украинского государства

стратегия морской безопасности Украины

Россия названа приоритетной угрозой морской безопасности Украины в соответствующем разделе стратегии. Киев обвинил Москву в ударах по морским и речным инфраструктурным объектам, минировании морского пространства, а также препятствовании свободному судоходству в регионе. Украинское руководство допустило дальнейшие удары Вооруженных сил (ВС) России со стороны Черного моря в рамках специальной военной операции (СВО).

Существует перманентная угроза проведения (...) морских десантных операций

стратегия морской безопасности Украины

В Киеве также анонсировали выход украинской стороны из международных договоров в сфере морской безопасности, заключенных с Россией. Украинские власти поставили дополнительной задачей отстранение Москвы от администрирования базы данных по контролю портов в Черноморском регионе, а также борьбу с ее влиянием в соответствующих международных организациях.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина планирует активнее вовлекать НАТО в Черное море

В качестве ключевых задач стратегии власти Украины определили активное привлечение в регион стран НАТО. В частности, Киев намерен обеспечить постоянное присутствие сил альянса в Черном море, а также регулярное проведение учений, маневров и других совместных мероприятий. Как утверждается, определенные меры по взаимодействию береговой охраны обсуждались в рамках недавнего саммита НАТО в Вашингтоне.

В сферу национальных интересов входит морское пространство евроатлантического региона

стратегия морской безопасности Украины

Одним из главных направлений партнерства Украины и альянса было названо создание коалиции по разминированию Черного моря с участием государств-членов объединения, которая в том числе займется разминированием украинских морских пространств и судоходных рек. По мнению властей страны, создание такого объединения должно пройти под эгидой НАТО и ЕС.

Фото: Eduard Vinatoru / Inquam Photos / Reuters

Согласно документу, Киев также планирует расширить сотрудничество с альянсом по вопросам операций объединенных военно-морских сил, в том числе в замкнутых водоемах и на мелководье, а также в сфере операций по перехватам на море. Предполагается вовлечение Украины в деятельность соответствующих центров НАТО и создание программ по профильной подготовке кадров Военно-морских сил (ВМС) Украины.

В Кремле пообещали принять ответные меры на повышение активности НАТО

Планы украинского руководства по расширению партнерства с НАТО вызвали ответную реакцию России. Дмитрий Песков отметил риски дополнительного присутствия кораблей альянса в случае реализации мер Киева. При этом в Кремле учли членство в объединении Болгарии и Румынии, являющихся прибрежными государствами.

Это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы для Российской Федерации

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Пресс-секретарь президента сослался на Конвенцию Монтре 1936 года, регулирующую проход военно-морских кораблей в Черное море. Он отметил, что Турция является администратором пропуска подобных кораблей и «выполняет свои функции достаточно четко».

Конечно, Россия будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля
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      Юрий Леонов
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