Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:14, 17 июля 2024Бывший СССР

Зеленский ввел в действие стратегию морской безопасности Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО о стратегии морской безопасности Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о стратегии морской безопасности Украины. Об этом пишет РИА Новости.

В тексте говорится, что цель стратегии — обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины. «На прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины», — уточнили авторы.

Кроме того, среди задач — построение Военно-морских сил (ВМС) со всеми родами войск, создание противоминной коалиции со странами-членами НАТО. Стратегия предполагает проведение учений, маневров, обеспечение постоянного присутствия сил Североатлантического альянса в Черном море, а также организацию совместных морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новую стратегию в конфликте с Россией. Обозреватель издания Bild Юлиан Репке заявил, что украинские военные переходят от чисто военных целей к уничтожению российской инфраструктуры, которая обслуживает как гражданское население, так и военно-промышленный комплекс.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Активисты пытались сорвать выступление Лаврова на заседании СБ ООН. Что они кричали главе МИД России?

      Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

      На Западе напомнили слова Путина об агрессии НАТО

      Зеленский ввел в действие стратегию морской безопасности Украины

      Суд вынес приговор наехавшей на прохожих жительнице Зеленограда

      Зеленского обвинили в желании устроить России ловушку

      На Украине рассказали о недостатке летчиков для обещанных Западом истребителей

      Стало известно о подготовке российских теннисистов к Олимпиаде-2024

      В Париже автомобиль въехал в террасу кафе

      Лавров призвал США быть частью конструктивных процессов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше