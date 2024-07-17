Зеленский ввел в действие стратегию морской безопасности Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО о стратегии морской безопасности Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о стратегии морской безопасности Украины. Об этом пишет РИА Новости.

В тексте говорится, что цель стратегии — обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины. «На прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины», — уточнили авторы.

Кроме того, среди задач — построение Военно-морских сил (ВМС) со всеми родами войск, создание противоминной коалиции со странами-членами НАТО. Стратегия предполагает проведение учений, маневров, обеспечение постоянного присутствия сил Североатлантического альянса в Черном море, а также организацию совместных морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новую стратегию в конфликте с Россией. Обозреватель издания Bild Юлиан Репке заявил, что украинские военные переходят от чисто военных целей к уничтожению российской инфраструктуры, которая обслуживает как гражданское население, так и военно-промышленный комплекс.

