Умер игравший в «Возвращении Мухтара» актер

Игравший в «Нюхаче» и «Возвращении Мухтара» Игорь Щербак скончался в Киеве

Украинский актер театра и кино Игорь Щербак умер в возрасте 68 лет, об этом говорится на странице Киевского академического Молодого театра в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), где работал артист.

«Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера», — отметили в театре.

Щербак появился на свет 10 апреля 1956 года в украинской столице. В 1977 году он окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Щербак работал в Киевском театре оперетты, в Киевском Молодом театре. Российские зрители помнят его по ролям в сериалах «Нюхач» и «Возвращение Мухтара».

Ранее умер актер из сериала «Дальнобойщики», сценарист и режиссер Юрий Кузьменко.