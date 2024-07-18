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15:32, 18 июля 2024Бывший СССР

В Азербайджане раскритиковали Пашиняна за отказ встречаться с Алиевым

Глава МИД Азербайджана раскритиковал Пашиняна за отказ встречаться с Алиевым

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Лондоне не способствует мирному процессу. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Telegram-канал ведомства.

В рамках четвертого саммита Европейского политического сообщества в Вудстоке состоялась встреча Байрамова с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Они обсудили вопросы сотрудничества, а также процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Глава азербайджанского МИД также заявил, что наличие в Конституции Армении пунктов, указывающих на притязания страны на территории Азербайджана, осложняет переговоры по мирному процессу.

Также представители государств подчеркнули значение поддержки Азербайджана в области гуманитарного разминирования территорий.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о важности скорейшего подписания мирного договора с азербайджанской стороной.

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      Илья Таксюр
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