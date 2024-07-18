Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:40, 18 июля 2024Россия

В ГД предложили ввести ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей

Хамзаев: нужна ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей
Султан Хамзаев

Султан Хамзаев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы (ГД) Султан Хамзаев выступил за появление ответственности за дискредитацию традиционных семейных ценностей. Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости.

Парламентий подчеркнул, что выступает за «как минимум» административное наказание. «Тем более в обозначенный президентом Год семьи», — добавил Хамзаев.

Для этого понятие «дискредитация традиционных семейных ценностей» должно быть введено в законодательный обиход, заключил депутат.

Ранее Хамзаев предложил приравнять вождение в пьяном виде к терроризму. Политик уточнил, что прежде всего речь идет о случаях, которые заканчиваются летальным исходом. По его словам, для решения проблемы необходимо ввести строгие меры и «понятные определения». «Здесь должен быть и психологический фактор: хочешь быть террористом? Нет! Не садись пьяным за руль», — подчеркивал депутат.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Во Франции усомнились в словах Зеленского о переговорах. Президента Украины обвинили в подготовке ловушки для России

      В ГД предложили ввести ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей

      Секретная служба США заявила о многолетней проблеме

      В США заявили об угрозе отстать от Китая в важной военной сфере

      Работу ГУР Украины подстроили под задачи ЦРУ

      Мужчины и женщины рассказали о самом странном сексе в своей жизни

      Мужчина узнал секрет жены и решил сбежать от нее с ребенком

      Датская журналистка заявила о хаосе на Украине

      Бывший замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием

      Раскрыты подробности о состоянии Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше