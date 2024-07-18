В ГД предложили ввести ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей

Хамзаев: нужна ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей

Депутат Госдумы (ГД) Султан Хамзаев выступил за появление ответственности за дискредитацию традиционных семейных ценностей. Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости.

Парламентий подчеркнул, что выступает за «как минимум» административное наказание. «Тем более в обозначенный президентом Год семьи», — добавил Хамзаев.

Для этого понятие «дискредитация традиционных семейных ценностей» должно быть введено в законодательный обиход, заключил депутат.

Ранее Хамзаев предложил приравнять вождение в пьяном виде к терроризму. Политик уточнил, что прежде всего речь идет о случаях, которые заканчиваются летальным исходом. По его словам, для решения проблемы необходимо ввести строгие меры и «понятные определения». «Здесь должен быть и психологический фактор: хочешь быть террористом? Нет! Не садись пьяным за руль», — подчеркивал депутат.