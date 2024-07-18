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20:39, 18 июля 2024Россия

В Госдуме отреагировали на идею ввести ответственность за дискредитацию семейных ценностей

Депутат Милонов: тяжело понять, что такое дискредитация семейных ценностей
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов отреагировал на предложение ввести ответственность за дискредитацию семейных ценностей. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Мне тяжело понять, что такое дискредитация традиционных семейных ценностей. Я считаю, что люди дискредитируют семейные ценности, когда неподобающе себя ведут и нарушают общественный порядок. Я пока не сталкивался с необходимостью административного наказания за дискредитацию семейных ценностей», — сказал депутат.

Парламентарий также подчеркнул, что развод не относится к дискредитации семейных ценностей, этот юридический механизм просто имеет место.

Ранее за введение ответственности за дискредитацию семейных ценностей выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он подчеркнул, что выступает за как минимум административное наказание. «Тем более в обозначенный президентом Год семьи», — добавил Хамзаев.

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