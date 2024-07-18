В Грузии рассказали о требовании к стране ввести санкции против России

Спикер парламента Папуашвили: от Грузии требовали ввести санкции против России

Иностранные государства требовали от Грузии ввести санкции против России после начала спецоперации на Украине. Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Сейчас нам говорят, что никто нас не просил вводить санкции. Нас очень хорошо просили», — рассказал он, добавив, что соответствующие призывы звучали не публично, а за закрытыми дверями. О каких именно странах идет речь, спикер не уточнил.

Ранее Папуашвили заявил, что представители отдельных стран подталкивали Тбилиси отправить войска на Украину. Он отметил, что ему непонятно, почему от страны требовали таких действий, тогда как ни один из членов НАТО не отправил своих военных Киеву.