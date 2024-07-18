В МЧС объяснили особенности системы пожаротушения «Крокуса»

МЧС: система пожаротушения «Крокуса» не сработала при поджоге

Начало событий в новости В МЧС рассказали новые детали о поджоге «Крокуса» террористами при нападении

Автоматические системы пожаротушения концертного зала «Крокус Сити Холл» не сработали при теракте, так как не были предназначены для тушения поджогов с использованием горючих жидкостей. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов на пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, в обязательных требованиях противопожарной безопасности не учитывается вероятность терактов и умышленных поджогов. МЧС продолжает проводить экспертизы в рамках уголовного дела о нападении на концертный за, отметил он.

Воронов указал, что террористы использовали для поджога бензин или коктейли Молотова. До сих пор неясно, применили ли преступники бензин либо бензин с маслом по типу зажигательных устройств, пояснил он.

Теракт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта перед выступлением музыкальной группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.