В МЧС рассказали новые детали о поджоге «Крокуса» террористами при нападении

МЧС: террористы подожгли «Крокус» бензином или коктейлями Молотова

Террористы, напавшие на концертный зал «Крокус Сити Холл», использовали для поджога бензин или коктейли Молотова. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов на пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, до сих пор неясно, применили ли преступники бензин либо бензин с маслом по типу зажигательных устройств. Он отметил, что системы пожаротушения в зрительном зале не были предназначены для тушения поджогов с использованием легковоспламеняющихся горючих жидкостей.

Теракт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта перед выступлением музыкальной группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

В настоящее время по делу о теракте арестованы 18 человек, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Также фигуранты дела обвиняются в участии в деятельности организации «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»).