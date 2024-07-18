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14:15, 18 июля 2024Россия

В Москве прошла акция с критикой бывшего президента России

В Москве прошла акция против открытия в городе филиала Ельцин-центра

Кадр: Пятый канал

В Москве прошла акция против открытия в городе филиала Ельцин-центра. Об этом сообщает Пятый канал.

По информации канала, протестная акция проходила под видом встречи с избирателями, которую организовали парламентарии от партии КПРФ. Сообщается, что коммунисты выступили с критикой идеи использования для филиала Ельцин-центра усадьбы Долгоруковых-Бобринских и уточнили, что в принципе против того, чтобы учреждение работало в столице.

Как рассказали в самой партии, участники протеста критиковали не только планы открыть филиал институции, но и саму политику бывшего президента России Бориса Ельцина. Коммунисты заявили, что Ельцин оставил в истории России «разрушительный след».

В конце 2023 года сообщалось, что в Барнауле Алтайского края открыли «Сталин-центр». Событие приурочили к дню рождения генсека. Центральное место в экспозиции центра занял 200-килограммовый бюст Иосифа Сталина, который выкопали из земли и отреставрировали.

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      Марк Леонов
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