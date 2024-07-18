В НАТО раскрыли сроки начала работы миссии по помощи Украине

Специальная миссия НАТО по координации помощи Украине начнет работу в сентябре этого года. Соответствующие сроки раскрыл генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.
«Я рад сообщить, что командование [по координации военной помощи Киеву] будет готово к работе в сентябре, в его составе в Германии будет работать 700 сотрудников», — заявил генсек.
11 июля стало известно, что НАТО создаст миссию по содействию безопасности и тренировке военных в интересах Украины. По словам представителей альянса, главной задачей этой миссии будет «содействие безопасности Украины на надежной долгосрочной основе».