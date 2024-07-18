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22:36, 18 июля 2024Мир

В НАТО рассказали о последствиях продолжения конфликта на Украине

Генерал НАТО: чем дольше длится конфликт на Украине, тем более он непредсказуем

Фото: Yves Herman / Reuters

Чем больше затягивается по времени конфликт на Украине, тем более непредсказуем результат. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, передает РИА Новости.

Последствием продолжительных конфликтов он назвал самые неожиданные повороты. Главком НАТО в Европе также подчеркнул, что один из главных уроков украинского конфликта заключается в том, что в подобных конфликтах «надо стремиться одерживать быструю победу».

Кроме того, Каволи отметил, что основными факторами в конфликте на Украине, помимо наличия оружия и боеприпасов, являются достаточное число военнослужащих, а также их подготовка и формирование боеспособных подразделений.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек рост интенсивности конфликта на Украине. По словам венгерского премьера, стороны не станут искать выход из конфликта без существенного внешнего вмешательства.

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