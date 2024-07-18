В Петербурге рухнул лифт с находившимся в нем человеком

В Петербурге сорвался лифт с человеком, мужчина в реанимации

В Петербурге рухнул лифт с находившимся в нем человеком. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Санкт-Петербург».

Россиянин был в кабине, когда она неожиданно сорвалась с пятиметровой высоты.

Пострадавшего мужчину госпитализировали, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Пациент находится в реанимационном отделении.

Ранее похожий случай произошел в Москве, где сорвался лифт с пассажиром и собакой. Они не пострадали благодаря сработавшей ловушке. До этого жильцы дома более года жаловались на неисправность общедомового оборудования.