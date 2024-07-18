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12:42, 18 июля 2024Экономика

В России выросло количество одного вида интернет-магазинов

«ЮKassa»: онлайн-магазинов небольших брендов стало больше почти на 40 процентов

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В России с начала 2024 года на 38 процентов выросло число интернет-магазинов, которые принадлежат брендам с оборотом до миллиона рублей в месяц. Об этом со ссылкой на аналитиков сервиса «ЮKassa» сообщило Forbes.

Обороты указанных магазинов увеличились на 73 процента. Количество покупок там выросло почти на 60 процентов, а покупателей стало больше на 41 процент.

Кроме того, прибавилось площадок с оборотом от 1 миллиона до 15 миллионов рублей в месяц. Рост — 21 процент. Суммарный оборот увеличился на 33 процента, а количество покупок — на 21 процент. Что касается таких площадок, оборот которых начинается от 15 миллионов рублей в месяц, то за первое полугодие их количество выросло на 19 процентов. Оборот вырос на 17 процентов, количество покупок — на 19 процентов, а число покупателей — на 10 процентов.

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По словам коммерческого директора «ЮMoney» Дмитрия Кармишина, хотя маркетплейсы сохраняют за собой статус лидеров рынка, они растут медленнее. Покупатель же все чаще отдает предпочтение индивидуальному подходу. Поэтому и новые бренды вкладываются в собственные площадки.

Исследование, проведенное Focus Technologies, показало, что за шесть месяцев 2024 года посещаемость магазинов в России снизилась от 3 до 12 процентов. Аналитики связали это с эффективностью и популярностью онлайн-магазинов.

В середине мая президент Союза торговых центров России (СТЦ) Булат Шакиров пожаловался на «конкурентное давление» со стороны маркетплейсов, которые тратят меньше на эквайринг и другие операционные расходы и поэтому избегают таких обязательств, как НДС и налог на прибыль от продаж. Кроме того, их не заставляют отвечать за продажу контрафакта.

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