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09:50, 18 июля 2024Экономика

Онлайн-магазины стали уводить клиентов у классического ретейла

Focus Technologies: посещаемость магазинов в РФ в 2024 году снизилась на 3-12 %

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В первом полугодии 2024 года посещаемость магазинов в России снизилась от 3 до 12 процентов. О том, как онлайн-магазины стали уводить клиентов у классического ретейла, со ссылкой на исследование Focus Technologies сообщает «Коммерсантъ».

Количество покупателей в магазинах парфюмерии и косметики в торговых центрах упало в годовом выражении на три процента, DIY — на восемь процентов, одежды и обуви — на десять процентов, товаров для детей — на двенадцать процентов. При этом количество посетителей в торговых центрах не сокращается — клиенты ходят в них для посещения развлекательных зон и общепита.

По мнению руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева, тенденция связана с ростом конкуренции: вместо ушедших зарубежных брендов открываются новые магазины товаров из Китая, Италии, Турции, Германии и других стран. Дополнительное давление оказывает конкуренция с онлайном: «Маркетплейсы имеют возможность предлагать товары по более демократичным ценам». Многие категории товаров, не требующие примерки, сейчас покупают именно онлайн, добавила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Президент Союза торговых центров России (СТЦ) Булат Шакиров жаловался, что офлайн-торговля подвергается «конкурентному давлению» со стороны маркетплейсов и нуждается в трехгодичном обнулении НДС. В ответ на это президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что продавцы, работающие на маркетплейсах, сами декларируют свои налоги, а онлайн-площадки уплачивают их с предоставляемых услуг.

Из-за проигрываемой конкуренции торговые центры (ТЦ) захотели таких же преференций, какие есть у маркетплейсов. В обращении Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана говорится, что у маркетплейсов есть механизмы, которые позволяют им экономить на налоговых и операционных расходах. Также они несут совсем иную ответственность за продукцию, продаваемую на их площадках, нежели классическая офлайн-розница, и поэтому они приобрели конкурентное преимущество перед традиционными сетями.

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