Торговые центры захотели равных условий с маркетплейсами

Торговые центры в России попросили снизить налоги и ответственность

Торговые центры (ТЦ) захотели таких же преференций, какие есть у маркетплейсов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на обращение Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана в российские министерства промышленности и торговли, финансов и экономического развития.

В нем говорится, что у маркетплейсов есть преференции, которые позволяют им экономить на налоговых и операционных расходах. Также они несут совсем иную ответственность за продукцию, продаваемую на их площадках, нежели классическая офлайн-розница. Как следствие, маркетплейсы приобрели конкурентное преимущество перед традиционными сетями.

Исправить ситуацию просят за счет снижения ставки налога на имущество для ТЦ и введения льготной ставки НДС (или ее полной отмены), а также уравнивания условий труда самозанятых. По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, потребитель все чаще предпочитает маркетплейсы, которые продают товары дешевле, классической рознице. Таков результат неконкурентных условий.

В Минпромторге признали, что с налогообложением в сфере торговли есть определенные проблемы. Там надеются, что часть этих вопросов решит федеральный закон о регулировании деятельности маркетплейсов. С тем, что интернет-торговля нуждается в более совершенном регулировании, согласны и в Минэкономразвития.

В свою очередь, глава Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов назвал неактуальным разговор о налоговых послаблениях для ТЦ. Маркетплейсы не пользуются никакими особыми льготами. Поэтому просьба о послаблениях для торговых центров выглядит справедливой только с формальной точки зрения.

Президент «Опоры России» Александр Калинин согласился с тем, что ТЦ проигрывают маркетплейсам в несправедливой и неравной борьбе. Во-первых, растет налог на имущество, который платят все торговые центры. Во-вторых, есть расходы на коммунальные услуги и меры по антитеррористической безопасности. Компенсировать все эти траты за счет повышения цен ТЦ не смогут.

О неравных условиях высказался и глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, который призвал к планомерному увеличению налогов на набирающие популярность онлайн-платформы.

В середине мая 2024 года президент Союза торговых центров России (СТЦ) Булат Шакиров пожаловался, что офлайн-торговля подвергается «конкурентному давлению» со стороны маркетплейсов и нуждается в трехгодичном обнулении НДС. В ответ на это президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил, что продавцы, работающие на маркетплейсах, сами декларируют свои налоги, а онлайн-площадки уплачивают их с предоставляемых услуг.

Премьер-министр России Михаил Мишустин признал, что к онлайн-платформам много вопросов, но работу таких площадок необходимо отрегулировать аккуратно. Он напомнил, что у Федеральной антимонопольной службы уже есть полномочия бороться со злоупотреблениями, которые могут позволять себе владельцы доминирующих на рынке маркетплейсов.