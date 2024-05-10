Мишустин счел необходимым аккуратное регулирование маркетплейсов

Мишустин: необходимо аккуратно отрегулировать работу маркетплейсов в России

Исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин посчитал, что работу маркетплейсов в стране необходимо аккуратно отрегулировать, поскольку у клиентов много вопросов к онлайн-платформам. Его слова передает ТАСС.

«Деятельность офлайн-магазинов урегулирована законом, поэтому прозрачна, а вот маркетплейсы, как цифровой посредник, имеют много вопросов от людей», — сказал он.

Мишустин пояснил, что у граждан возникают вопросы к частым изменениям в условиях договора, комиссии за возврат товара и различным ограничениям продавцов.

Врио премьера напомнил, что для регулирования отношений между покупателями и маркетплейсами был принят пятый антимонопольный проект. Он дает Федеральной антимонопольной службе полномочия, позволяющие бороться со злоупотреблением владельцами маркетплейсов доминирующим положением на рынке. «Здесь очень важно посмотреть, чтобы мы совместно могли посмотреть, как это аккуратно отрегулировать», — добавил Мишустин.

Ранее врио премьер-министра сообщил, что уровень госдолга России является одним из самых низких в мире.