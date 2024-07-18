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18:00, 18 июля 2024Россия

В российском городе ребенку с инвалидностью пришлось ползти по лестнице в спортшколу

В Калуге детям с инвалидностью приходится на руках подниматься по лестнице

В Калуге детям с инвалидностью приходится на руках подниматься по лестнице, чтобы попасть на занятия в спортивной школе «Труд», сообщает «Калуга сегодня».

По словам директора спортшколы в российском городе, в учреждении тренируются три ребенка-колясочника, и они якобы не пользуются разбитой лестницей без пандуса. Он уточнил, что детей с ограниченными возможностями подвозят ко входу на социальном такси с другой стороны.

При этом издание опубликовало ролик, на котором видно, как ребенку с двигательными нарушениями пришлось ползти по лестнице на руках, пока сопровождающая его женщина несла инвалидную коляску. Другой девочке потребовалось опираться на кирпичный забор, чтобы спуститься.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов пообещал установить пандус и отремонтировать ступени к 1 сентября. При этом чиновник заявил, что лестница не является аварийной и выполняет свои функции, несмотря на разрушающийся внешний вид.

Состоянием лестницы уже заинтересовались Следственный комитет и прокуратура.

Ранее в Казани 14-летнему ребенку с ДЦП пришлось сползать по ступенькам лестницы в здании суда из-за отсутствия пандусов и помощи.

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      Елена Торубарова
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