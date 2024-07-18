В российском регионе перенесли голосование на выборах губернатора из-за обстрелов ВСУ

В Курской области перенесли участки для голосования из-за обстрелов ВСУ

В Курской области из соображений безопасности перенесли участки для голосования на выборах губернатора из-за обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных участков, сообщила председатель облизбиркома Татьяна Малахова телеканалу «Сейм».

Речь идет о 35 избирательных участках, находящихся в приграничье — Глушковском, Суджанском, Кореневском, Рыльском и Курском районах, а также Курске.

До 8 августа облизбирком намерен провести зачисление в резервные составы участковых комиссий. «Сами составы будут меняться. Будем искать замену тем, кто жил в приграничье и выехал в силу определенных обстоятельств. Вполне возможно, что это будут люди из других населенных пунктов, но применительно к тем, на которых мы организуем голосование», — отметила Малахова, заверив, что избиратели и члены участковых комиссий будут защищены.

Выборы главы Курской области пройдут в сентябре 2024 года в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября.

13 марта, накануне выборов президента России, ВСУ в течение всего дня обстреливали поселок Теткино и другие приграничные населенные пункты — в регионе неоднократно объявляли ракетную опасность и предупреждали об угрозе атаки беспилотников, в итоге власти отчитались об уничтожении нескольких дронов. Позже военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин связал усиление обстрелов с выборами.

