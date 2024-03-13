Полковник объяснил усиленные обстрелы Теткино в Курской области

Полковник Кошкин связал с выборами в России усиление обстрелов Теткино

Обстрелы приграничного села Теткино в Курской области связаны с грядущими выборами президента России, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил усиление атак.

Активизация именно в таком виде, когда подготовили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), ее хорошо обеспечили бронетанковой техникой, соответствующими боеприпасами — все это связано с провокациями, которые можно характеризовать как попытку навязать свою боевую активность на территории Российской Федерации Андрей Кошкин полковник в отставке, военный эксперт

«[Пытаются] как-то раскачать наш российский народ — наверное, здесь кроется сверхактивность, с которой они так рьяно рвутся на нашу территорию. Оказалось, что мы уничтожили все предполье и наши военнослужащие в бою выглядели очень достойно. Все вместе это привело к ликвидации этой провокации. То, что они продолжают свои потуги — это, наверное, проявление того, что какой-то результат они должны доложить. Но пока ничего этого нет, и они продолжают свои усилия», — поделился мнением он.

13 марта глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) весь день не прекращают обстреливать село Теткино. По словам губернатора, один человек был контужен во время атаки. Кроме того, в населенном пункте были повреждены магазин и хозяйственная постройка.

Также в Курской области в течение дня объявляли ракетную опасность и предупреждали об угрозе атаки беспилотников. Жителей призвали укрыться в безопасном месте и быть бдительными. Ночью над регионом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), власти отчитались об уничтожении нескольких дронов.

Днем ранее, 12 марта, ДРГ с территории Украины попыталась проникнуть в Теткино, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что российские военнослужащие отразили атаку, нападавшие понесли потери.

Президент России Владимир Путин, комментируя атаки в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву, заявил, что таким образом украинская сторона пытается помешать нормальному выборному процессу в стране. По его словам, Киев таким образом хочет «хоть что-то показать».