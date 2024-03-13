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13:25, 13 марта 2024Россия

В Курске объявили ракетную опасность

Губернатор Старовойт: в Курске и Курском районе объявили ракетную опасность

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram.

Он призвал местных жителей спрятаться в помещениях без окон, для чего подойдут коридор, ванная или кладовка. Тем, кто находится на улице, губернатор посоветовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Подробности о воздушной угрозе Старовойт не уточнил.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали поселок Теткино Курской области. В результате пострадал один местный житель. Врачи диагностировали у него контузию.

13 марта президент России Владимир Путин связал попытки Киева атаковать Белгородскую и Курскую области с украинскими неудачами на линии фронта. Также он предположил, что таким образом Украина пытается помешать голосованию россиян на выборах главы государства.

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      Константин Лысяков
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