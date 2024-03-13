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17:04, 13 марта 2024Россия

В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Курской области Старовойт: объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

Несколькими часами ранее в Курске и Курском районе объявили ракетную опасность. Глава региона Старовойт призвал местных жителей спрятаться в помещениях без окон. Находящимся на улице он посоветовал зайти в ближайшее укрытие. Спустя два часа в регионе отменили ракетную опасность.

Кроме того, ракетная опасность была объявлена в Глушковском районе Курской области в 8 утра 13 марта.

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      Анастасия Алимпиева
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