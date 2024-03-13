Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:22, 13 марта 2024Россия

Глава Курской области сообщил о непрекращающемся обстреле Теткино

Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ весь день обстреливают Теткино

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) весь день 13 марта обстреливают поселок Теткино на российско-украинской границе. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

В ходе очередного обстрела в указанном населенном пункте был поврежден магазин и хозяйственная постройка, отметил глава региона.

Утром в ходе атаки украинских войск один человек получил контузию. Ему была оказана медицинская помощь.

12 марта ВСУ попытались проникнуть на российскую территорию в районе Теткино. Тогда же Курская область попала под массированный налет беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу

      Необычного кабана заметили в российском лесу

      В России нашли редчайшие растения

      Российский глубоководный аппарат АС-36 совершил погружение

      Молдавским политикам пригрозили ответственностью за визиты в Россию

      Женщину на несколько дней заперли в грузовом контейнере

      Слабые продажи «Москвичей» в России объяснили

      Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга

      Главком ВСУ назвал основные направления атак ВС России

      Российскому актеру проломили череп во время дорожного конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше