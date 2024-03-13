Глава Курской области сообщил о непрекращающемся обстреле Теткино

Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ весь день обстреливают Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) весь день 13 марта обстреливают поселок Теткино на российско-украинской границе. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

В ходе очередного обстрела в указанном населенном пункте был поврежден магазин и хозяйственная постройка, отметил глава региона.

Утром в ходе атаки украинских войск один человек получил контузию. Ему была оказана медицинская помощь.

12 марта ВСУ попытались проникнуть на российскую территорию в районе Теткино. Тогда же Курская область попала под массированный налет беспилотников.