Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:21, 18 июля 2024Силовые структуры

В Самаре задержали напавших на депутата Госдумы мигрантов

Волк: полицейские задержали напавших на депутата Госдумы Матвеева мигрантов

Кадр: Telegram-канал «Михаил Матвеев коммент»

В Самаре полицейские задержали двух мигрантов, пробивших голову депутату Госдумы Михаила Матвеева. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Проводятся оперативные мероприятия по задержанию третьего участника нападения. На место происшествия выехало руководство УМВД России по городу.

Инцидент произошел днем 18 июля. Как рассказал законотворец, находясь в Самаре, они с водителем заметили группу мигрантов, которые задирали прохожих, и попытались их остановить. После этого хулиганы разбили депутату голову.

Одного из приезжих удалось задержать до приезда полиции. Матвеев предположил, что задержанный выдаст других участников драки.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Выдвижение Байдена кандидатом в президенты отложили. В его шансах на победу засомневался даже Обама

      В НАТО рассказали о последствиях продолжения конфликта на Украине

      Французским полицейским запретили жевать жвачку во время Олимпиады

      Шольц отклонил призыв Киева к Западу сбивать российские ракеты над Украиной

      Велокурьер врезался в ребенка и распылил в него газовый баллончик

      Олимпийская чемпионка выразила опасения из-за качества воды в Сене

      Российский регион за день атаковали 18 беспилотников ВСУ

      Орбан предрек рост интенсивности конфликта на Украине

      Врач Байдена рассказал о состоянии здоровья политика после заражения коронавирусом

      На экстренно севшем самолете не обнаружили повреждений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше