В Самаре задержали напавших на депутата Госдумы мигрантов

Волк: полицейские задержали напавших на депутата Госдумы Матвеева мигрантов

В Самаре полицейские задержали двух мигрантов, пробивших голову депутату Госдумы Михаила Матвеева. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Проводятся оперативные мероприятия по задержанию третьего участника нападения. На место происшествия выехало руководство УМВД России по городу.

Инцидент произошел днем 18 июля. Как рассказал законотворец, находясь в Самаре, они с водителем заметили группу мигрантов, которые задирали прохожих, и попытались их остановить. После этого хулиганы разбили депутату голову.

Одного из приезжих удалось задержать до приезда полиции. Матвеев предположил, что задержанный выдаст других участников драки.