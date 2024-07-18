Экс-разведчик Риттер: поражение ВСУ на поле боя уже неизбежно

Украину ждет неизбежное поражение на поле боя. Об этом предупредил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованном на YouTube.

Он выразил уверенность, что украинским войскам уже не удастся преломить ситуацию. Риттер отметил, что участники саммита НАТО признали свою неспособность обеспечить Киев всем необходимым ему оружием, в то время как у российской стороны есть все, что ей требуется для борьбы.

«Траектория этого конфликта ведет к одной неизбежной реальности, что Украина проиграла военную фазу», — подытожил он.

Ранее Риттер призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее прекратить конфликт с Россией. По его словам, Москва предложила Киеву лучшую сделку, которую тот может получить в сложившейся ситуации.