Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:04, 18 июля 2024Мир

В США предупредили Украину о неизбежном поражении

Экс-разведчик Риттер: поражение ВСУ на поле боя уже неизбежно

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украину ждет неизбежное поражение на поле боя. Об этом предупредил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованном на YouTube.

Он выразил уверенность, что украинским войскам уже не удастся преломить ситуацию. Риттер отметил, что участники саммита НАТО признали свою неспособность обеспечить Киев всем необходимым ему оружием, в то время как у российской стороны есть все, что ей требуется для борьбы.

«Траектория этого конфликта ведет к одной неизбежной реальности, что Украина проиграла военную фазу», — подытожил он.

Ранее Риттер призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее прекратить конфликт с Россией. По его словам, Москва предложила Киеву лучшую сделку, которую тот может получить в сложившейся ситуации.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Выдвижение Байдена кандидатом в президенты отложили. В его шансах на победу засомневался даже Обама

      В Одессе прогремели взрывы

      Узнавший многолетнюю тайну жены мужчина подал на развод

      В США предупредили Украину о неизбежном поражении

      Мужчина уличил жену в измене с помощью дрона

      Бывшего депутата Госдумы арестовали по делу о мошенничестве

      В Одессе прозвучали взрывы

      При пожаре на российском предприятии пострадали люди

      Стрелявших по окнам вымогателей из Москвы обвинили в бандитизме

      Экоактивистов приговорили к рекордным тюремным срокам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше