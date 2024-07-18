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20:41, 18 июля 2024Мир

В США раскрыли кандидата-фаворита на замену Байдену

Newsweek: Харрис стала фаворитом букмекеров на пост кандидата в президенты США
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Действующий вице-президент США Камала Харрис стала фаворитом американских букмекеров на ставках по пари о замене Джо Байдена на роли будущего кандидата на президентских выборах в 2024 году от демократов. Об этом со ссылкой на букмекеров сообщает Newsweek

«Вице-президент Камала Харрис является фаворитом на пост кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 2024 года», — говорится в публикации. По мнению пользователей, вероятность выдвижения Харрис в кандидаты на должность президента составляет 45 процентов, в то время как у Байдена цифра составляет 40 процентов.

Ранее ABC News сообщил, что один из самых высокопоставленных демократов, лидер партии в Сенате Чак Шумер, в личном разговоре призвал Байдена уйти из гонки. Как уточняет телеканал, Шумер сказал Байдену, что «для него, партии и страны» будет лучше, если он уйдет. Встреча состоялась 13 июля в доме Байдена в штате Делавэр. Сразу после нее лидер демократов в Сенате в официальном заявлении сказал, что встреча была хорошей.

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      Виктория Кондратьева
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