В США узнали о личном призыве к Байдену уйти из гонки от высокопоставленного демократа

ABC: лидер демократов в Сенате Шумер призвал Байдена уйти из гонки

Один из самых высокопоставленных демократов, лидер партии в Сенате Чак Шумер в личном разговоре призвал президента США Джо Байдена уйти из гонки. Об этом со ссылкой сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Как уточняет телеканал, Шумер сказал Байдену, что «для него, партии и страны» будет лучше, если он уйдет. Встреча состоялась 13 июля в доме Байдена в штате Делавэр. Сразу после нее, лидер демократов в Сенате в официальном заявлении сказал, что встреча была хорошей.

18 июля в Белом доме рассказали, что Байден заразился коронавирусом. По словам пресс-секретаря главы государства, президент вакцинирован от коронавируса. Она раскрыла подробности о состоянии Байден и отметила, что тот испытывает мягкие симптомы болезни. Пресс-секретарь добавила, что Байден планирует находиться на самоизоляции в резиденции в Делавэре. Он продолжит выполнять обязанности президента США.