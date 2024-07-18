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18:36, 18 июля 2024Мир

В США рассказали об иностранных контактах стрелявшего в Трампа мужчины

NYT: у стрелявшего в Трампа Крукса не было соучастников за рубежом
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американские спецслужбы не нашли никаких улик, которые бы свидетельствовали о наличии контактов или соучастников за рубежом у стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа Томаса Мэтью Крукса. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Не было обнаружено никаких свидетельств того, он у Крукса были какие-то иностранные связи или соучастники», — передает издание слова источника из Федерального бюро расследований (ФБР), пожелавшего остаться анонимным.

Авторы материала добавили, благодаря изучению содержимого смартфона Крукса специалисты пришли к выводу о том, что он наблюдал и за Трампом, и за действующим президентом США Джо Байденом.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Томас Мэтью Крукс взял отгул на работе в день покушения на Дональда Трампа.

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      Дарья Устьянцева
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