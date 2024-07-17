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13:56, 17 июля 2024Мир

Стрелявший в Трампа мужчина взял отгул в день покушения с целью «кое-что сделать»

CNN: Крукс взял отгул в день покушения на Трампа, чтобы «кое-что сделать»
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Aaron Josefczyk / Reuters

Стрелявший в кандидата на пост президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс взял отгул на работе в день покушения на политика. Об этом CNN рассказали сотрудники правоохранительных органов.

В субботу, 13 июля, мужчина был на работе. В тот день он попросил начальство дать ему выходной, чтобы «кое-что сделать». Своих коллег стрелок предупредил, что вернется на работу в воскресенье.

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места событий.

Телеканал CBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что стрелявшему в экс-президента Трампа Круксу трижды удалось скрыться от сотрудников Секретной службы. Сотрудники полиции полагают, что стрелок мог воспользоваться вентиляционной системой, чтобы попасть на крышу.

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      Лина Пивоварова
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